Принц Уильям и Кейт готовы взойти на престол

Инсайдеры сообщают, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готова стать королевой.

Принц и принцесса Уэльские все чаще берут на себя ведущие роли в королевской семье. Активность пары особенно заметна на фоне государственного визита президента Нигерии в Великобританию. Уильям и Кейт провели ряд дипломатических приемов.

Сама принцесса появилась на государственном банкете в струящемся зеленом платье сингапурского модельера Эндрю Гна. В своем образе она повторила дипломатический прием покойной королевы, который заключался во включении в наряд цветов национального флага страны-гостьи. Кейт также надела любимую тиару принцессы Дианы «Узел влюбленных» и серьги покойной королевы, сообщает The Mirror.

По словам источника, супруги хотят, чтобы король Чарльз оставался на троне еще много лет. Однако если этот момент наступит раньше, они абсолютно готовы и хорошо подготовлены к своим будущим ролям.

Уильям уже дал понять, что намерен встряхнуть устои, когда взойдет на престол. Бывшая королевская корреспондентка Би-би-си Дженни Бонд отметила, что перемены уже наблюдаются. Среди изменений она назвала узкий круг работающих членов семьи, целенаправленные кампании по решению социальных проблем, меньше помпезности и приоритет благополучия семьи. По ее словам, Уильям и Кейт дистанцируются от Сассексов и делают все необходимое, чтобы защитить репутацию монархии.

В настоящее время пара продолжает активную деятельность. Накануне государственного визита Кейт раздавала веточки клевера на параде в честь Дня Святого Патрика вместе с Ирландской гвардией, а затем встретилась с семьями военнослужащих, предложив создать клуб для поддержки жен военных. Уильям тем временем присутствовал на благотворительных мероприятиях и несколько раз заменял короля на важных церемониях, включая похороны Папы Франциска.