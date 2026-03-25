Мойка78: Сбербанк перезапустил приложение для инвесторов в iOS

Сбербанк обеспечил доступность приложения «СберИнвестиции» для пользователей iOS. В App Store клиент опубликован под названием «Состояние».

Обновленная версия предоставляет расширенный набор инструментов управления портфелем, включая раздел аналитики с отображением структуры вложений по инструментам, отраслям и эмитентам, а также анализ доходности. Реализована возможность пополнения брокерского счета с банковской карты и совершения первой сделки для начинающих инвесторов.

На графиках инструментов отображаются уровни лимитных заявок, средняя цена покупки и настраиваемые уведомления о достижении заданной цены. Усовершенствованный поиск упрощает навигацию по акциям и фондам. В разделе «Фонды» добавлена подборка «Готовые портфели», а рубрики «Взлеты и падения дня» и «Акции до 1000 рублей» предназначены для ускорения поиска инвестиционных идей.

В разделе «Налоги и вычеты» представлена актуальная информация о налогах на инвестиции и предусмотрено формирование справки 2-НДФЛ.

Как отметил директор дивизиона «СберИнвестор» Максим Чекмарев, развитие приложения ориентировано на потребности клиентов в области управления финансами. В новой версии для iOS основное внимание уделено аналитике портфеля, навигации и упрощению ключевых действий.

