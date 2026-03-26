Новые правила денежных переводов вступят в силу в начале апреля

В России с 1 апреля 2026 года изменяются правила осуществления денежных переводов. Поправки носят технический характер и направлены на совершенствование национальной платежной системы в соответствии с международными стандартами.

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили рассказала в беседе с РИА Новости, что с начала апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств. Изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечение ее соответствия международному стандарту.

Новые требования касаются заполнения реквизитов плательщика. Юридические лица и банки теперь указывают полное или сокращенное наименование. Физические лица прописывают фамилию, имя и отчество полностью. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено указание полного имени вместе с правовым статусом. Физические лица, занимающиеся частной практикой, помимо полного имени вносят вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.

Реквизит «назначение платежа» должен содержать информацию о наименовании товаров, работ или услуг, а также номера и даты договоров и товарных документов. Допускается указание иной информации, но не больше 210 символов.

В платежных документах появился новый реквизит, который называется фактический плательщик. Эта графа заполняется в тех случаях, когда средства переводит представитель налогоплательщика, например бухгалтер по доверенности. В такой ситуации вносятся данные плательщика, его ИНН или КПП.