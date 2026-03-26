В Петербурге ИИ поможет выявить борщевик Сосновского на всех стадиях роста

В Санкт-Петербурге расширят применение искусственного интеллекта для борьбы с борщевиком Сосновского. Восемь нейросетевых комплексов получат функцию выявления опасного растения на всех стадиях роста.

Меры по борьбе с борщевиком Сосновского с применением технологий искусственного интеллекта усилили в Северной столице. В Государственной административно-технической инспекции сообщили, что в текущем году восемь нейросетевых комплексов «Городовой» оснастят функцией распознавания этого растения. Алгоритмы позволяют фиксировать сорняк на любой стадии его развития и оперативно передавать информацию о нарушениях.

Борщевик прорастает на 7–10 дней раньше большинства растений. Эксперты рекомендовали владельцам земельных участков рекомендовано незамедлительно осмотреть свои территории и удалить сорняк до его активного распространения.

Эффективность использования нейросетей уже подтверждена практикой. В прошлом году с помощью искусственного интеллекта удалось обнаружить девять участков, заросших борщевиком. В отношении владельцев этих земель были применены штрафные санкции, общая сумма взысканий превысила 800 тысяч рублей.

Отметим, что борщевик Сосновского представляет собой крайне агрессивный инвазивный вид. С одного растения можно получить до 100 тысяч семян, которые сохраняют способность к прорастанию в почве на протяжении 5–7 лет.