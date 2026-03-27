В Петербурге разрабатывают реформу водного транспорта

В Петербурге прошла стратегическая сессия, посвященная реформе водного транспорта. Участники обсудили создание единой причальной сети, требования к флоту и безопасности на воде. В дискуссии участвовали представители профильных комитетов и отраслевой ассоциации.

На данный момент в городе эксплуатируется 678 судов с лицензией на перевозку пассажиров. Все они используют двигатели внутреннего сгорания, возраст некоторых превышает 30 лет. Такие суда имеют повышенный уровень шума и содержание вредных веществ.

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин заявил, что стратегию по водному транспорту будут навязывать, но при этом искать компромиссы, чтобы было выгодно и комфортно, а жители и туристы не страдали.

Директор подведомственного Комитету СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Геннадий Дедков перечислил системные проблемы: разрозненная причальная инфраструктура (почти 90 процентов причалов в частных руках), отсутствие прозрачных правил доступа, непрозрачный рынок перевозок и устаревающий флот, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В рамках реформы планируется создать единую причальную сеть с единым стандартом внешнего облика и сервиса, распределением причалов по назначению, обеспечением подсчета пассажиропотока, сетью зарядных станций и единой системой информирования и продажи билетов. Суда должны соответствовать новым экологическим требованиям: срок эксплуатации менее 15 лет, большая часть флота — с электро- или гибридными двигателями.