После магнитных бурь в марте магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии

В ближайшие три дня магнитосфера Земли будет оставаться относительно спокойной после серии мартовских бурь. Вероятность геомагнитных возмущений оценивается не более чем в 7%.

После серии мощных магнитных бурь в конце марта магнитосфера Земли перешла в фазу относительного затишья. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, с 6 по 8 апреля геомагнитный фон будет оставаться преимущественно спокойным. Однако специалисты предупреждают, что солнце непредсказуемо и ситуация может измениться в течение нескольких часов.

По словам ученых, шестого апреля геомагнитный фон спокойный, индекс Kp держится в пределах 2–3 баллов. Вероятность повышенной активности специалисты оценивают в 20%, а магнитной бури — около 7%. В этот день чувствительные люди могут ощущать легкий дискомфорт.

Ситуация становится стабильной седьмого апреля. Вероятность спокойного состояния достигает 73%, риски бурь остаются минимальными, фон ровный без резких скачков. Специалисты отмечают, что восьмого апреля доля зеленой зоны вырастает до 82%, а вероятность бурь снижается до минимальных значений.

Напомним, что при этом отсутствие бури не означает полного отсутствия влияния на самочувствие. При спокойном фоне некоторые люди могут ощущать слабость, сонливость или легкое давление.