ФАС добилась снижения цен на семь жизненно важных лекарств

Антимонопольщики снизили цены на семь лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Представители ведомства уточнили, что на рассмотрение поступили цены производителей средств для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей, инфекционно-воспалительных и сердечных заболеваний.

Так, один из иммуномодуляторов подешевел на 37%, перекись водорода на 11%, средство от давления на 45%, обезболивающее почти на 50%, а лекарство от астмы на 22%. Упаковка препарата от ВИЧ подешевела на 13%, а средство от болезней легких на 14% по сравнению со средними показателями прошлого года.

Напомним, что с 24 февраля начало действовать распоряжение правительства с обновленным списком жизненно необходимых лекарств. Раньше в него включали только некоторые формы препаратов, а на другие производители сами устанавливали цены. По предложению ФАС и Минздрава в России была создана правовая база, которая позволила внести в перечень все агрегированные формы. Их будут выдавать по программе бесплатной медицинской помощи.