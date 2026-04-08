Россиян предупредили о креме с бензолом на маркетплейсах

На российских маркетплейсах оказался крем от прыщей с бензолом. Данное вещество в больших дозах способно вызывать лейкемию и другие тяжелые заболевания.

Представители Роспотребнадзора предупредили россиян о продаже на маркетплейсах французского крема от прыщей La Roche-Posay. Дело в том, что продукт может содержать бензол. Данная информация была опубликована на сайте ведомства.

Ранее о том, что косметическое средство содержит это вещество, сообщило издание Bloomberg. В статье было указано, что бензол в больших количествах способен вызвать лейкемию и другие серьезные заболевания. После публикации крем начали снимать с продаж.

Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли. Ведомство потребовало не допускать продажу данного крема. В ближайшее время о продукте должны проинформировать всех участников рынка электронной торговли. Роспотребнадзор принимает меры из-за информации об обороте опасного средства.