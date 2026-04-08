Авито: почти половина зрителей выбирают кино в онлайн под настроение

Авито Реклама на основе опроса более 8 000 россиян установил, что в Санкт-Петербурге 55% зрителей смотрят фильмы и сериалы на стриминговых платформах ежедневно или несколько раз в неделю, 28% — раз в неделю и реже, а 17% не пользуются онлайн-кинотеатрами вовсе, причём среди пользователей 25–34 лет доля ежедневного просмотра достигает 34%.

В пресс-службе Авито сообщили, что 39% петербуржцев не имеют жанровых предпочтений и выбирают контент по настроению, 21% предпочитают сюжетные картины с глубоким смыслом, 18% — динамичные и захватывающие, 15% — лёгкие и развлекательные, а 6% включают контент параллельно с другими делами, при этом самыми популярными жанрами оказались комедия (51%), триллеры и детективы (49%), фантастика и фэнтези (32%), драма (31%), романтика (26%), боевики (21%), документальное кино (18%), реалити и шоу (7%).

Главным критерием выбора фильма или сериала для 47% зрителей является жанр, 34% изучают подборки и рейтинги, 29% спрашивают совета у друзей и знакомых, 29% обращают внимание на актёрский состав или режиссёра, 16% — на обсуждения в соцсетях, 18% доверяют рекомендательным алгоритмам, а столько же (18%) включают первое попавшееся.

При выборе онлайн-кинотеатра половина зрителей (51%) в первую очередь смотрит на широту каталога, по 40% ценят отсутствие рекламы и качество изображения со звуком, 26% — наличие новинок, по 25% — качественные подборки по жанрам и понятный интерфейс. Реклама фильмов и сериалов является определяющим фактором для 15% аудитории, ещё 29% учитывают её наряду с другими параметрами, 36% обращают на неё внимание время от времени, и лишь 20% полностью её игнорируют.

«Онлайн-кинотеатры уже стали частью повседневного потребления контента, а значит, для брендов это среда с регулярным и повторяющимся контактом с аудиторией. При этом выбор здесь часто зависит от очень понятных факторов — жанра, настроения и актуальности конкретного релиза. Для рекламодателей это важный сигнал: в такой категории особенно эффективно работают кампании, которые быстро считываются и сразу попадают в текущий интерес пользователя», — заявил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.