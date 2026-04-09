Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» не почувствовали влияния санкций

Санкции не повлияли на реализацию проектов в ОЭЗ «Санкт-Петербург». В 2026 году там откроются 11 новых предприятий, включая первый в России завод по производству сценического оборудования.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в беседе с «Фонтанкой» отметил, что особая экономическая зона «Санкт-Петербург» попала под санкции в прошлом году, однако, по его словам, ограничения никак не сказались на резидентах. На данный момент в ОЭЗ реализуется 13 инвестиционных проектов, и затягивания сроков их выполнения не наблюдается.

Поляков добавил, что в 2026 году в особой экономической зоне откроются 11 новых предприятий. Среди них производство газотурбинных двигателей, заводы в сфере радиоэлектроники и импортозамещения, а также первый в России завод по выпуску сценического оборудования. Продукцию этого завода будут поставлять для оснащения театров и домов культуры.