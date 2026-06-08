Петербуржцы сообщают о столбе дыма у Финляндского вокзала

Вечером 8 июня в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге возник крупный пожар. Огонь мог вспыхнуть в ангаре на улице Минеральной, столб черного дыма виден с улицы Восстания.

Читатели Газета.СПб сообщили о мощном пожаре в районе Финляндского вокзала вечером 8 июня. На месте происшествия заметили огромный столб черного дыма. Эпицентр возгорания может находиться рядом с вокзалом на улице Минеральной.

По предварительным данным, горит ангар. Дым распространился так далеко, что его видно даже с улицы Восстания. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее жителей Северной столицы предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Вечером 8 июня и в ночь на 9 июня 2026 года в городских и сельских поселениях региона сложится метеоситуация, которая способствует накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.