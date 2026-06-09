Чайки атаковали детский сад в Вологде и сорвали прогулку детей

В начале июня спасателям дважды пришлось выезжать в детский сад «Сказка» из-за агрессивных чаек. Птицы оккупировали территорию учреждения и сорвали прогулку детей.

После первой жалобы спасатели отловили и вывезли агрессивных чаек. Однако через несколько часов поступил новый вызов. В песочнице сотрудники обнаружили птенца. Птенец замаскировался под камень и не попал в число пойманных птиц.

Орнитолог Георгий Кравченко в разговоре RuNews24.ru объяснил причины агрессии чаек. По его словам, у птиц срабатывает инстинкт защиты гнезда и потомства. Чайки видят в человеке потенциальную угрозу для своих птенцов.

Елена Чернова из Союза охраны птиц России добавила, что чайки редко нападают на людей. Если это происходит, то почти всегда из-за угрозы потомству. Период агрессии приходится на конец мая и июнь. В это время у птиц вылупляются птенцы.

Детские сады привлекают чаек по нескольким причинам. На территории учреждений есть кормушки. Дети роняют еду во время прогулок. Родители и воспитатели нередко подкармливают птиц. Плоские крыши, веранды и вентиляционные шахты служат удобными местами для гнездования, добавляют эксперты.

Ученые Череповецкого государственного университета определенную тенденцию. По данным управления образования Череповца, в 2021 году в девяти детских садах зафиксировали случаи агрессивного поведения чаек.

Аналогичные происшествия случаются в разных регионах. В феврале 2026 года в Череповце жители дома на улице Командарма Белова жаловались на агрессивных птиц. Чайки оккупировали двор в поисках выпавших из гнезда птенцов. Летом 2025 года в Челябинске речные крачки атаковали пешеходов в районе Дворца спорта «Юность».