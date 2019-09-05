Ребенок получил травмы в ДТП на Вавиловых

Мальчик катался на велосипеде, когда на него наехал каршеринговый автомобиль.

Все случилось сегодня вечером, 5 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла в Калининском районе на повороте с проспекта Науки на улицу Вавиловых. Участниками стали двое – автомобилист и маленький мальчик на велосипеде. После столкновения ребенок получил травмы, но, к счастью, остался жив.

На место вызвали карету скорой помощи, а также сотрудников правоохранительных органов. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. Пока никаких официальных данных не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пассажирка «Шевроле» погибла после столкновения с самосвалом на «Сортавале». «КамАЗ», который принадлежит Приозерскому дорожно-ремонтному строительному управлению, столкнулся с «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 57-летний гражданин.