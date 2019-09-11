На кольце Науки-Руставели случилось массовое ДТП

На кольце Науки-Руставели случилось массовое ДТП
Фото: https://vk.com/spb_today

Движение на участке дороги затрудненно – средняя скорость упала до 15 километров в час.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на кольце проспекта Науки и улицы Руставели в Калининском районе. Сначала там столкнулись автобус и маршрутка, а поблизости остановился трамвай, который также перегородил полосы движения.

Пока непонятно, как именно все произошло. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. Не уточняется, есть ли пострадавших. Аварии стали причиной пробки – там можно передвигаться со скоростью в 15 километров в час.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Карпинского два автомобиля «поцеловались» у светофора. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Экстренных служб на снимках не видно.

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