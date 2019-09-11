На Карпинского два автомобиля «поцеловались» у светофора

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди поделились фотографией с места событий, а также объяснили, что именно стряслось. Все произошло на улице Карпинского в Калининском районе Северной столицы. Автомобиль стоял у светофора, когда об него затормозил другой участник движения.

Пока непонятно, как себя чувствуют водители. Машины не выглядят сильно помятыми. Экстренных служб на снимках не видно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что причиной перекрытия участка дороги в Невском районе стал бесхозный предмет. Ограничения движения вызвало затор, в котором стояли десятки автомобилей.

Вещь уже вывезли с места происшествия, проезд открыли. Оставленный кем-то пакет оказался простым пакетом – не более.