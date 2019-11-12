Путин сократил рабочий день для женщин в селах

Сейчас в сельской местности трудятся около 13 миллионов женщин.

Об этом стало известно 12 ноября. Обо всем сообщается на интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин, трудящихся в сельской местности. Теперь они должны выполнять свои обязанности не более 36-часов в неделю – раньше рабочий день длился на четыре часа больше. Также селянкам позволят брать дополнительный выходной, за которым им, правда, никто не заплатит.

Напоминаем, что сейчас в селах проживают 20,3 миллиона женщина. Помимо того, что им нужно как-то зарабатывать деньги, они еще выполняют огромное количество домашней работы – носят тяжелые ведра с водой, следят за хозяйством, заботятся о семье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72% петербуржцев боятся сокращения зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели.