Полицейский, нашедший наркозавод под Тосно, получил премию

Его поощрили премией в размере 50 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Роман Плугин, начальник ведомства, поощрил участкового Дмитрия Петрова, который нашел наркозавод под Тосно. Сотрудник правоохранительных органов получил 50 тысяч рублей, а также грамоту.

Напоминаем, что Петров обнаружил фабрику 22 ноября в поселке Обуховец. Там находилось более 80 тонн наркотических веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кемерово 79-летнюю старушку посадили на 5 лет за торговлю наркотиками. Женщина была задержана сотрудниками транспортной полиции во время «контрольной закупки». Правоохранители провели обыски по месту жительства пенсионерки и обнаружили 17 свертков с героином общим весом в восемь граммов.