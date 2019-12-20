На таможне пес нашел в машине у петербуржца более 4 тыс. сигарет

Автомобилист уверял, что не провозит ничего, что нужно задекларировать.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Петербуржец на Citroen прибыл на таможенный пост Торфяновка и заявил, что у нет товаров, которые он был хотел задекларировать. Его машину обыскали вместе с псом Греем, который обнаружил в транспортном средстве более 4 тысяч сигарет. Их злоумышленник планировал провезти на территорию Финляндии.

В отношении мужчины завели административное дело – он должен будет заплатить штраф. Его временно лишили автомобиля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Псковские таможенники обнаружили контрабанду сигарет на 40 миллионов. Водитель большегруза выезжал с таможенной территории ЕАЭС в Латвию. Согласно товаросопроводительным документам в транспортном средстве перемещалась щепа и топливные брикеты.