Проекты Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге в 2019 году

Проекты холдинга Setl Group стали самыми востребованными на рынке жилой недвижимости в Петербурге и Ленобласти по итогам 2019 года. Они занимают первые строчки по популярности в комфорт и бизнес-сегментах.

Рейтинг подготовлен порталом Urbanus.ru со ссылкой на данные Росреестра по количеству сделок.

Топ-10 жилых комплексов в сегменте комфорт возглавил проект Setl Group «Чистое небо» на севере Петербурга. Следом расположились проекты «Солнечный город», «Pulse на набережной» и «Стрижи в Невском». В рейтинг также вошли жилые комплексы компании «Статус у парка Победы» и «ArtLine в Приморском».

Самым востребованным в бизнес-классе стал ЖК Svetlana Park от Setl Group. Проект реализуют в Выборгском районе Петербурга, в шаговой доступности от Удельного парка и парка Сосновка. Помимо этого, в топ попали жилые комплексы «Палацио» на Васильевском острове и «Притяжение» в Выборгском районе.

В элитном сегменте одним из лидеров спроса стал жилой комплекс «Петровский Квартал на воде» от холдинга Setl Group, введенный в эксплуатацию в конце 2019 года. Проект расположился на втором месте в ТОП-10 в своем классе.

Среди проектов в сегменте комфорт, реализуемых в Ленинградской области, наиболее востребованным стал жилой комплекс «GreenЛандия». Застройщиком его также является Setl Group.

Напомним, что эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».