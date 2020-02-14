Анна Курникова поделилась снимками новорожденной дочки

Певец и спортсменка вместе уже 18 лет. Фото: Instagram @annakournikova

Певец и спортсменка вместе уже 18 лет. Фото: Instagram @annakournikova

Теннисистка Анна Курникова и музыкант Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Спортсменка поделилась трогательными фотоснимками первых минут жизни дочери.

Кадры, на которых Курникова и Иглесиас запечатлены в больничной палате вместе с новорожденной, Анна опубликовала в своем Instagram в четверг, 13 февраля. Поклонники с восторгом восприняли личные фото звездной пары, учитывая, что, как правило, оба ведут достаточно закрытый от прессы и посторонних образ жизни.

Девочка родилась 30 января 2020 года. Какое имя родители дали малышке, неизвестно. Отметим, что у Анны и Энрике уже есть двойняшки, Николас и Люси. Они появились на свет в декабре 2017 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что видеоблогер Ида Галич также совсем недавно стала мамой. У звезды родился сын, мальчику дали имя Леон.