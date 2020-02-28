Петербуржцев ожидает небольшой снег

В пятницу, 28 февраля петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Днем ожидается северо-восточный и северный ветер со скоростью порывов от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, днем столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов.

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