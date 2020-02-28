Петербуржцам позволят выбрать места для парковки

Петербуржцам позволят выбрать места для парковки
Опрос проводится до 30 апреля. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Городской центр управления парковками предложил петербуржцам присылать свои предложения по адресам размещения платных автостоянок.

Направить свои предложения по адресам размещения городских автостоянок можно на почту: pressa2@gcup.spb.ru. Опрос проводится до 30 апреля.

В Петербурге в 2020 году запланировано обустройство автостоянок в Кронштадте и на улице Савушкина. Кроме того, планируется обустроить две парковки на улице Оптиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в рамках реализации инициативы движения Общероссийский народный фронт в Северной столице появятся новые перехватывающие парковки. В 2020 году в городе построят восемь таких площадок. Планируется, что они откроются вблизи станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов». А также у ж/д станции «Царское Село».

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