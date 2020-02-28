Петербуржцам позволят выбрать места для парковки

Городской центр управления парковками предложил петербуржцам присылать свои предложения по адресам размещения платных автостоянок.
Направить свои предложения по адресам размещения городских автостоянок можно на почту: pressa2@gcup.spb.ru. Опрос проводится до 30 апреля.
В Петербурге в 2020 году запланировано обустройство автостоянок в Кронштадте и на улице Савушкина. Кроме того, планируется обустроить две парковки на улице Оптиков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в рамках реализации инициативы движения Общероссийский народный фронт в Северной столице появятся новые перехватывающие парковки. В 2020 году в городе построят восемь таких площадок. Планируется, что они откроются вблизи станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов». А также у ж/д станции «Царское Село».