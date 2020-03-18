Шнуров хочет попасть в петербургский ЗакС

Шнуров хочет попасть в петербургский ЗакС
Сергей Шнуров занялся политикой. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Музыкант якобы подал документы на довыборы, чтобы заполучить вакантное место.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщает газета «Коммерсант». Музыкант Сергея Шнуров, согласно документам, якобы собирается заполучить вакантное место в Законодательном собрании Петербурга. Отмечается, что вместе с ним за возможность поборются как минимум шесть человек – документы будут принимать до 21 апреля.

При этом глава фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева, комментируя информацию 78.ru, заявила, что Шнуров не подавал документы, но вроде как собирается.

Напоминаем, что место в ЗакСе освободилось после смерти депутат фракции «Единая Россия» Павла Зеленкова летом 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров заявил, что хотел бы видеть в Конституции поправку о ее соблюдении.

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закс сергей шнуров
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