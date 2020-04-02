Циклон принесет дожди в Петербург

Циклон принесет дожди в Петербург
Дождь в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 2 апреля условия погоды в Петербурге будут определяться северо-западным циклоном, и связанным с ним тёплым фронтальным разделом.

В городе ожидается п облачная погода. Пройдут небольшие дожди.

«В такой ситуации в городе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди»,- рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Воздух прогреется до плюс 6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дожди погода циклон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жительницу Сахалина оштрафовали за фейк о коронавирусе
Коронавирус в Петербурге к утру 2 апреля
Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина
Циклон принесет дожди в Петербург
Более 80 стран обратились за помощью к МВФ для борьбы с коронавирусом
Бывшего владельца «Спартака» возмутила идея обнуления сезона РПЛ
По опустошенным из-за карантина улицам уэльского города разгуливают дикие козлы
Инфекционисты рассказали, когда в России завершится вспышка коронавируса