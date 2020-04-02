Циклон принесет дожди в Петербург

В четверг, 2 апреля условия погоды в Петербурге будут определяться северо-западным циклоном, и связанным с ним тёплым фронтальным разделом.

В городе ожидается п облачная погода. Пройдут небольшие дожди.

«В такой ситуации в городе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди»,- рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Воздух прогреется до плюс 6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.