Первый самолет с аппаратами ИВЛ из США приземлился в России

Первый самолет с аппаратами ИВЛ из США приземлился в России
Аппараты передали в дар. Фото: pixabay.com

Всего штаты передали в дар 200 аппаратов.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщает американское посольство в Москве. Первый самолет из США приземлился в России в этот четверг. На борту перевезли 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и комплектующих к ни на общую сумму 5,6 миллионов долларов. Отмечается, что следующий самолет должен прилететь на следующей неделе.

«Эти высококачественные аппараты ИВЛ произведены в США, и особое внимание было уделено тому, чтобы они были готовы к немедленному применению в России»,

— отметили в посольстве.

Отмечается, что Америка и Россия всегда помогали друг другу во время кризиса и нет поводов прервать добрую традицию. Послы убеждены, что нужно работать сообща. Также они напомнили, как народы вместе боролись против фашизма во время Второй мировой войны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч человек.

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