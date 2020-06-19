В Выборгском районе затопило всю улицу

Жители Петербурга поделились фотографиями в соцсетях с последствиями сильного ливня.

Погода в Петербурге преподносит сюрпризы, жара сменяет ливнями и грозой. Например, вода затопила один из дворов в Выборгском районе, сообщает «Мойка78». Судя по опубликованным снимкам, вода полностью покрыла слой асфальта в одном из дворов и равномерно растеклась по всей дороге.

Синоптики из Гидрометцентра предупредили жителей всех российских регионов о переменчивой погоде этим летом. По прогнозам синоптиков, на смену жарким дням будут приходить холод и дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.