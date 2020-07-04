Стало известно, когда откроются Михайловский дворец и Корпус Бенуа

Стало известно, когда откроются Михайловский дворец и Корпус Бенуа
Русский музей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Михайловский дворец и Корпус Бенуа Государственного Русского музея вновь начнут работать 15 июля.

«Михайловский дворец и Корпус Бенуа открываются 15 июля», — сообщили в пресс-службе Русского музея.

Когда вернуться к работе Михайловского замка, Строгановского и Мраморного дворцов музей станет известно позже, точная дата пока не называлась.

Государственный Русский музей закрыли для посетителей с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

На фоне поэтапного снятия ограничений в Петербурге открываются музеи 6 июля. Однако Эрмитаж, Михайловский дворец и Корпус Бенуа откроются позже – 15 июля. Отметим, что увидеть шедевры живописи можно будет только в масках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что посетить Государственный Эрмитаж в Петербург граждане смогут уже 15 июля. Стоит отметить, что пока в городе эпидемиологическая ситуация остается непростой. Поэтому работа учреждения будет скорректирована, согласно всем предписаниям Роспотребнадзора.

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