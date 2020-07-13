Путин заявил о первом шансе России решить жилищный вопрос

Впервые в истории у России появился шанс кардинально решить жилищный вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вопрос может быть решен в обозримые сроки, считает Путин. Реалистичной он назвал цель, при которой 5 млн семей могут получить жилье к 2026 году.

«Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать», — приводит «РИА Новости» слова Владимира Путина.

Жилищный вопрос на заседании поднял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который докладывал о реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Он призвал президента и правительство в целом уделить особое внимание данному направлению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медицинские работники Петербурга получат дополнительную поддержку для улучшения жилищных условий.