Петербургский Майор Гром перенесется из комиксов на большие экраны в апреле 2021 года

Премьерный показ кинокартины, снятой по мотивам комиксов отечественной студии Bubble «Майор Гром: Чумной доктор» в российских кинотеатрах состоится 8 апреля 2021 года.

Сюжет фильма будет сконцентрирован на борьбе двух главных персонажей — майоре Игоре Громе, борющемся с преступностью в Санкт-Петербурге, и неуловимом злодее в маске, носящим имя Чумной Доктор. Отметим, что съемки фильма проходили в Северной столице. Об этом сообщают РИА Новости.

В съемках картины приняли участие такие актеры как Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие.

Напомним, что за 8 лет Bubble Comics выпустила 80 комиксов и 20 книг об опытном следователе из города на Неве. Общий тираж оценивается более чем в миллион копий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Disney выступит прокатчиком российского кинокомикса «Майор Гром».