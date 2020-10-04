Петербургский Майор Гром перенесется из комиксов на большие экраны в апреле 2021 года

Петербургский Майор Гром перенесется из комиксов на большие экраны в апреле 2021 года
Кадр из трейлера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Премьерный показ кинокартины, снятой по мотивам комиксов отечественной студии Bubble «Майор Гром: Чумной доктор» в российских кинотеатрах состоится 8 апреля 2021 года.

Сюжет фильма будет сконцентрирован на борьбе двух главных персонажей — майоре Игоре Громе, борющемся с преступностью в Санкт-Петербурге, и неуловимом злодее в маске, носящим имя Чумной Доктор. Отметим, что съемки фильма проходили в Северной столице. Об этом сообщают РИА Новости.

В съемках картины приняли участие такие актеры как Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие.

Напомним, что за 8 лет Bubble Comics выпустила 80 комиксов и 20 книг об опытном следователе из города на Неве. Общий тираж оценивается более чем в миллион копий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Disney выступит прокатчиком российского кинокомикса «Майор Гром».

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