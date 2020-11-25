Праздник ушел в онлайн: туристы в Петербурге останутся без Нового года

Петербург отказывается от традиционного празднования Нового года из-за коронавируса в этом году. Туристы, которые приедут в Северную столицу на праздник, не смогу разъехаться по гостиницам даже на метро. На украшение города при этом потратят миллионы.

Как стало известно, Смольный утвердил программу новогодних и рождественских праздников. Большая часть мероприятий в этом году пройдет в формате онлайн. Не будет ни празднования на Дворцовой площади, ни традиционной встречи Деда Мороза. Вместо этого 31 декабря покажут новогоднюю программу с участием творческих коллективов и звезд российской эстрады.

Районные администрации также запланировали более 180 мероприятий, большинство из которых увидят только на экранах телевизоров.

Те, кто все-таки решит отпраздновать Новый год в городе, столкнется с проблемой. Метро в эту ночь работать не будет.

При этом решение прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, власти Петербурга совершают ошибку. Он заявил, что утром 1 января станции откроются, туда хлынет поток людей, а угроза заражения коронавирусом возрастет.

«Если бы станции не закрывали, горожане бы равномерно распределились. Толпы бы не образовалось», — пояснял Милонов.

Пока исключение делают для Рождественской ярмарки, которая пройдет на Манежной площади с 19 декабря по 10 января.

Между тем, как писала gazeta.spb.ru, в конце октября стало известно, что более 34% жителей страны планировали посетить Петербург в зимние праздники. Данные об этом предоставил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Северная столица значительно опередила Москву, куда собрались отправиться только 15,5% опрошенных пользователей.

При этом в октябре этого года СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявил конкурс на украшение города. Отмечалось, что 20 млн рублей потратят на иллюминацию для здания ТЮЗа, «Дома книги», БКЗ «Октябрьский», а также других зданий и опор освещения. На елку на Дворцовой площади потратят около 12 млн рублей.