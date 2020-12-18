Итоги учебного года, улучшение эпидобстановки и спящие сурки: чем Петербургу запомнилась уходящая неделя

Вопросы относительно Петербурга, на которых заострил внимание Путин, взгляд бизнесменов на ситуацию, связанную с противостоянием ресторанов, итоги учебного года от директоров школ и спящие сурки: Gazeta.SPb рассказывает о событиях уходящей недели.

17 декабря состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась больше 4-х часов. За это время глава государства успел рассмотреть массу вопросов, касающихся в том числе Петербурга. Так, речь зашла о внутреннем туризме, дистанционном обучении, отношении некоторых чиновников к гражданам и даже интимном видео с участием футболиста Артема Дзюбы. Подробности ищите в материале Gazeta.SPb.

Бизнесмены, в свою очередь, высказались относительно ситуации с ресторанами, которые в начале прошлой недели заявили об отказе придерживаться в новогодние праздники ограничений, введенных Смольным из-за пандемии коронавируса. Так, положительные тенденции во всем этом увидели бизнесмен Евгений Пригожин и основатель «Евразии» Алексей Фурсов. Напомним, городским предпринимателям удалось начать диалог с властью, благодаря чему в Петербурге перестала работать так называемая «карта сопротивления».

А директора петербургских школ подвели некие итоги уходящего года. Очевидно, что болевой точкой в некоторых учебных заведениях стало дистанционное образование. О том, сказалось ли оно на успеваемости детей и что советуют родителям, — в материале Gazeta.SPb.

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации Covid-19 в Петербурге. По данным ведомства, заболеваемость перестает расти, а происходит это благодаря антикоронавирусным ограничениям.

Тем не менее петербуржцам советуют быть осмотрительнее и внимательно относиться к своему здоровью, а для тех, кто все же заболел ковидом, но в легкой форме, городской комитет по здравоохранению выпустил специальную памятку.

Новый год все ближе, и Петербург продолжает преображаться. 17 декабря праздничными огнями засияли станции и вагоны городского метрополитена.

Кажется, единственные, кому не до предстоящего торжества, — это сурки. Зверьки из Ленинградского зоопарка впали в зимнюю спячку до наступления тепла.

Тем временем суд по делу Соколова близится к финалу. Обвинители просят для историка 15 лет строгого режима, а сам он заявил, что хочет быть наказанным, но при этом обвинил журналистов в создании «желтых» новостей о нем. Приговор огласят 25 декабря. Напомним, экс-доцента Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.