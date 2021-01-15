Главные события уходящей недели в Петербурге

Возвращение рабочих будней и школьников за парты, приход морозов, которых испугались даже тюлени, неразбериха с оплатой проезда в метро и апелляция адвоката историка Соколова: Gazeta.SPb рассказывает о том, чем запомнилась петербуржцам уходящая неделя.

Подходит к концу первая рабочая неделя нового 2021 года. А начиналась она, похоже, довольно лениво — судя по фотографиям, которые сделал в понедельник фотокорреспондент Gazeta.SPb, город после праздников «просыпался» неохотно: в общественном транспорте, как и в кафе с ресторанами было весьма немноголюдно.

Школьники вновь уселись за парты. Очередная четверть в Петербурге началась в обычном формате. К четвергу, по данным комитета по образованию, в учебные учреждения после болезни вернулись около полутора тысяч детей.

На этой неделе в Петербург пришли морозы. Они заставили спрятаться даже тюленей — обитателей «Фонда друзей балтийской нерпы» перевели в помещения. Синоптики обещают, что «настоящая зима» задержится в городе на два месяца.

В продолжение темы животных стоит сказать, что живодера, избившего молотком собаку и бросившего ее умирать в мусорном баке во дворе дома на улице Правды в сентябре прошлого года, суд приговорил к полутора годам исправительных работ.

В четверг, 14 января, стало известно, что рысь, которую сняли с дерева в Агалатово Ленобласти и за судьбу которой переживали, в том числе петербуржцы, к сожалению, погибла. Ветеринары поставили ей диагноз панлейкопения («кошачья чумка» — прим. ред.), оказывали должное лечение, но оно не помогло. Врачи призывают граждан прививать своих животных.

Человеческие доктора призывают петербуржцев воздержаться от купания в Крещение 19 января, если они планируют поставить прививку от коронавируса. Ныряние в прорубь может обернуться простудой, а при ней, как известно, вакцинироваться нельзя.

В четверг, 14 января, губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в правительственное Постановление №121 — с 16 января театрам разрешат увеличить наполняемость зрительных залов до 50%, а не до 25%, как сейчас.

Сегодня, 15 января, Александр Беглов направил в Законодательное собрание представление на согласование Бориса Пиотровского и Сергея Дрегваля вице-губернаторами города. Сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский стал кандидатом на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта. Сергей Дрегваль предложен на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

В петербургском метро возобновили возможность оплачивать проезд картой «Мир». Ранее появилась информация о технических неполадках.

В суд Петербурга поступила апелляция адвоката историка Соколова — он будет добиваться смягчения приговора. Напомним, фемида определила для экс-доцента СПбГУ 12,5 лет лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и хранение оружия.