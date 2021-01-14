Стало известно, куда чаще всего ездили туристы на новогодние каникулы

Туроператоры подвели итоги бронирования туров по России на Новый год и новогодние каникулы.

В частности, Краснодарский край принял более 400 тысяч туристов, причем 270 тысяч — в Сочи (+11% к аналогичному показателю прошлого года). Отели на Черноморском побережье были заполнены на 70%, сообщает АТОР.

Турпоток в Крым в зимние каникулы превысил прошлогодний на 14%, сообщает минтуризма региона. Курорты посетили 240 тысяч путешественников. Горнолыжные склоны Карачаево-Черкесии приняли 150 тысяч туристов (+15 процентов относительно того же периода прошлого года). Больше всего гостей прибыло на Домбай и в Архыз.

На 10%, до 53 тысяч, увеличился турпоток в Калининградскую область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы рассказали, каким горнолыжным курортам внутри страны они отдают предпочтение. Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что большинство россиян выбирают для катания на лыжах и сноуборде сочинские курорты — их назвали 33% респондентов.