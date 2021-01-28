Полиция предупредила петербуржцев о незаконности участия в митингах в поддержку Навального

Полиция предупредила петербуржцев о незаконности участия в митингах в поддержку Навального
В Петербурге прошел несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Фото: Gazeta.SPb

ГУ МВД России предупредило жителей Петербурга о последствиях участия в несанкционированных акциях. В полиции заявили, что за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, такое предупреждение связано с распространением в СМИ, сети и соцсетях призывов к участию в несогласованных митингах.

Отмечается, что любые попытки провести митинг или провокации со стороны их участников будут расцениваться как «угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

Также полиция призвала петербуржцев не поддаваться на провокации и соблюдать требования правоохранителей.

Горожанам напомнили, что после митинга 23 января в Петербурге возбуждено два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. Также открыли дело о вовлечении в противоправные действия подростков. Еще одно дело завели о препятствовании движению в центре города. Кроме того, расследуется дело после повреждения служебного автомобиля ДПС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава штаба Навального объявил, что 31 января по всей России пройдут новые митинги.

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