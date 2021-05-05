Фонтан с кипятком на Большой Морской, три машины ушли под землю на Савушкина и «ледяная каша» на Петергофском шоссе: зрелищные коммунальные аварии в Петербурге

Фонтан с кипятком на Большой Морской, три машины ушли под землю на Савушкина и &#171;ледяная каша&#187; на Петергофском шоссе: зрелищные коммунальные аварии в Петербурге
Прорыв трубы с кипятком на Большой Морской. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Коммунальные службы Петербурга регулярно меняют изношенные теплосети, однако это не спасает город от постоянных чрезвычайных происшествий. Не стало исключением и 5 мая, когда на набережной реки Мойки около полудня из-под земли вдруг забил настоящий гейзер.

Как рассказал пресс-секретарь АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Павел Киселев, информация о ЧП на Большой Морской улице, 67, поступила в организацию около 12:30. К месту прорыва незамедлительно направились аварийные бригады. Работы по ликвидации дефекта проводятся со всеми мерами безопасности, подчеркнул представитель «Теплосети».

За тем, как коммунальщики устраняют последствия инцидента, наблюдал корреспондент Gazeta.SPb.

Прорыв трубы с кипятком на Большой Морской. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Прорыв трубы с кипятком на Большой Морской. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

По словам очевидцев, высота фонтана составляла несколько метров. В районе места происшествия немедленно образовалась внушительная пробка. Более того, движение по Большой Морской пришлось частично перекрыть до окончания ремонтных работ. По состоянию на 15:00 этот участок все еще окрашен багрово-красным на сервисе «Яндекс.Карты».

Усложняют ситуацию и закрытые для транспорта в преддверии 9 мая Дворцовая набережная, Адмиралтейский проспект и несколько других улиц в центре города.

В социальных сетях не менее оперативно отреагировали на происшествие. Кто-то искренне посочувствовал автомобилистам, чьи транспортные средства оказались в эпицентре ЧП, но многие отнеслись к ситуации иронично: «Сезон фонтанов объявляется открытым!», «Бесплатная мойка», — пишут петербуржцы.

Кстати о пострадавших машинах: из-за коммунальной аварии автомобили могут не только попасть под струю бьющего из-под земли кипятка, но и вовсе провалиться под землю, как это произошло 12 апреля на улице Савушкина. Возле торгового центра «Меркурий» таким образом оказались в яме сразу три машины.

Инцидент произошел возле торгового центра «Меркурий». Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Оказалось, что причиной разверзшегося асфальта стал прорыв на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. Напомним, что если автомобили были припаркованы по правилам, ответственность за нанесенный аварией ущерб несет предприятие, контролирующее данный участок теплосетей, — в этом случае, «ТЭК СПб». Предприятие должно компенсировать владельцам пострадавших авто затраты на эвакуацию и ремонт.

Коммунальные аварии не дожидаются подходящего времени суток или сезона: избежать подобных инцидентов в осенне-зимние месяцы, увы, не удается. А в холода дороги, залитые водой, превращаются в настоящую опасность и для водителей, и для пешеходов.

Так в самом начале марта на Петегорфском шоссе возле переезда у Ленинградского электромеханического завода прорвало трубу с холодной водой. В результате дорожное полотно оказалось скрыто под «ледяной кашей».

Участок дороги был покрыт водой и льдом. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Добавим, что если вы стали очевидцем коммунальной аварии стоит соблюдать простые правила безопасности: во-первых, обратиться в аварийную службу и не приближаться к источнику вытекания воды; не пытаться проехать по залитой территории; не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива; не заходить за ограждения или предупреждающие знаки, если таковые установлены на месте прорыва, и, наконец, неукоснительно следовать инструкциям сотрудникам профильных служб по выбору безопасных путей обхода и объезда места ЧП.

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