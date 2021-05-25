Каршеринги и ДТП: 1178 случаев с начала года, «перевертыши», наезды на пассажиров и массовые аварии

Каршеринги и ДТП: 1178 случаев с начала года, &#171;перевертыши&#187;, наезды на пассажиров и массовые аварии
Каршеринг. Фото: ВКонтакте/ "Дорожный инспектор"

Возможность арендовать автомобиль — спасение для многих петербуржцев, ведь в таком случае можно и вовсе обходиться без личного транспорта в городе. Увы, в то же время каршеринги становятся «легкой добычей» для пьяных водителей или лихачей, из-за чего количество аварий с этим видом транспорта достигает шокирующих масштабов.

По данным МВД, участниками свыше 80% дорожно-транспортных происшествий в Северной столице в 2021 году стали каршеринговые автомобили. Из 1470 аварий 1 178 случились с арендованными машинами. При этом практически в половине случаев (556) вина лежит именно на водителях каршерингов. Кроме того, в отношении арендаторов за пять месяцев возбудили 678 административных дел, 248 из которых касаются вождения в пьяном виде.

Подтверждения официальной статистики не заставляют себя ждать: буквально вчера, в ночь на 25 мая на Васильевском острове задержали мужчину за рулем арендованного «Ниссана», который размахивал пистолетом из окна авто. Инспекторы ГИБДД, остановившие машину, выяснили, что водитель — 20-летний безработный молодой человек, к тому же не имеющий водительских прав. Его вместе с двумя пассажирами, 18 и 19 лет, доставили в участок.

А вечером 15 мая на перекрестке улицы Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина каршеринг «прилег» на крышу прямо на тротуаре — вероятно, водитель вылетел на пешеходную часть из-за слишком высокой скорости.

Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Массовые аварии тоже редко обходятся без участия арендованных автомобилей, как это произошло на улице Ушинского днем 10 мая.

Место происшествия. Фото: скрин «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

А 6 мая водитель каршеринговой легковушки на перекрестке Десантников и Маршала Казакова вылетел на газон и протаранил ограду. Судя по всему, водитель не справился с управлением, входя в поворот. Автолюбитель, однако, не придумал ничего лучше, чем завершить поездку, бросить машину и скрыться.

Место происшествия. Фото: скрин «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В центре Петербурга утром 1 мая каршеринг чудом не снес пешеходов и на полной скорости въехал в светофор. Машину пришлось эвакуировать с сильными повреждениями.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Пару дней спустя на пересечении Белградской и Дмитрова арендованный автомобиль врезался в бок «Шкоды», из-за чего легковушка перевернулась. За рулем иномарки находилась 18-летняя девушка — ей потребовалась госпитализация.

В аварии могло быть гораздо больше пострадавших. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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