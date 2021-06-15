Экоактивисты обвинили Норвегию в нарушении прав человека из-за добычи нефти в Арктике

Шесть защитников окружающей среды вместе с двумя крупными экологическими компаниями подали в Европейский суд по правам человека иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике.

Об этом сообщает Greenpeace на своём сайте. Активисты считают, что Норвегия якобы нарушает права человека, потому что проводит бурение поверхности Арктики в разгар климатического кризиса.

Пять лет назад Норвегия дала добро на работы по поиску и добыче нефти и газа в нетронутых районах Баренцева моря в Арктике. Защитники окружающей среды совместно с Greenpeace Nordic и компанией Young Friends of the Earth Norway надеются, что ЕСПЧ признает, что страна нарушает права человека.