Экоактивисты обвинили Норвегию в нарушении прав человека из-за добычи нефти в Арктике

Экоактивисты обвинили Норвегию в нарушении прав человека из-за добычи нефти в Арктике
Активисты считают, что Норвегия якобы нарушает права человека. Фото: Pixabay
Шесть защитников окружающей среды вместе с двумя крупными экологическими компаниями подали в Европейский суд по правам человека иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике.
Об этом сообщает Greenpeace на своём сайте. Активисты считают, что Норвегия якобы нарушает права человека, потому что проводит бурение поверхности Арктики в разгар климатического кризиса.
Пять лет назад Норвегия дала добро на работы по поиску и добыче нефти и газа в нетронутых районах Баренцева моря в Арктике. Защитники окружающей среды совместно с Greenpeace Nordic и компанией Young Friends of the Earth Norway надеются, что ЕСПЧ признает, что страна нарушает права человека.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арктика превратится в цветущую тундру, если северные кустарники поменяют свою географию. Белые горизонты сменятся цветущими и зелеными просторами, считают ученые.
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