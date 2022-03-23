В Ленобласти мужчина убил приятеля во время застолья

В Тосненском районе Ленинградской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Как сообщили в СУ СК по региону, инцидент произошел вечером 20 марта. По версии следствия, 50-летний мужчина находился в гостях у своего 53-летнего знакомого в поселке Ульяновка. Во время застолья они что-то не поделили и между ними произошел конфликт. Подозреваемый нанес хозяину квартиры несколько ударов тупым предметом по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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