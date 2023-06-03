Мурино догоняет Петербург по ценам на коммерческую недвижимость

Стоимость аренды коммерческой недвижимости в Мурино достигла по ценам уровня центра Петербурга. Предполагается, что всё дело высокой плотностью населения.

Известно, что стоимость аренды коммерческих помещений в Мурино уже выше, чем в спальных районах Петербурга. Более того, по расценкам она уже достигает показатели центра областной столице. Об этом пишут в «Петербургской недвижимости».

Для понимания: сейчас коммерческий квадрат в Петербурге обходится в центре города в сумму от полутора до 6000 руб. В Мурино же квадрат обойдётся в сумму от 2,4 до 2,9 тысячи рублей. Аналитики полагают, что такая повышенная расценка в Мурино связано с высоким пешеходным трафиком и высокой плотностью населения.

Есть ли какие-то предпосылки к тому, чтобы снижались цены, эксперты на данный момент не уточняют.