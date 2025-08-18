Депутаты предложили ввести бесплатный проезд для всех школьников

Депутаты Государственной думы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев внесли законопроект о введении бесплатного проезда для всех российских школьников на общественном транспорте.

Авторы законопроекта отмечают, что подобная мера позволит улучшить социальное положение семей с детьми и станет дополнительной поддержкой в условиях демографического кризиса.

В пояснительной записке к документу указано, что текущая система транспортных льгот охватывает лишь ограниченные категории школьников. К ним относятся дети-сироты и учащиеся из многодетных семей. Между тем расходы на проездные билеты создают существенную финансовую нагрузку для многих российских семей.

В качестве положительного примера депутаты привели пример практики из Москвы. В столице учащиеся с пятого класса имеют право на льготный проезд стоимостью 1245 рублей, сообщает 360.ru.

По расчетам инициаторов проекта, полная отмена платы за проезд позволит семьям экономить до 15 тысяч рублей ежегодно на каждого ребенка в многодетных семьях. Особенно актуальной эта мера станет для жителей отдаленных районов крупных городов, где транспортные расходы составляют большую часть семейного бюджета.