На два дня автобусы и троллейбусы Петербурга изменят схемы движения

С 18 по 20 августа в Санкт-Петербурге изменятся маршруты движения девяти автобусных и одного троллейбусного маршрута из-за дорожных работ на Невском проспекте.

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга объявили о временных изменениях в работе городского пассажирского транспорта. В период с 18 по 20 августа дорожные работы на Невском проспекте потребуют корректировки маршрутов нескольких видов общественного транспорта.

В перечень изменений вошли девять автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 181, 191 и троллейбусный маршрут № 10. Изменения вступят в силу с начала движения транспорта 18 августа и будут действовать до конца рабочего дня 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса.

Помимо новых ограничений, продолжают действовать ранее введенные 13 и 15 августа корректировки троллейбусных маршрутов.

Представители транспортного ведомства добавили, что актуальная информация обо всех временных изменениях маршрутов будет оперативно публиковаться на официальном сайте ГКУ «Организатор перевозок». Пассажирам рекомендуют заранее уточнять схемы движения транспорта и планировать альтернативные маршруты передвижения по городу в указанный период.