На Ладожском озере испытали новую систему экстренной связи для судов

В акватории Ладожского озера успешно завершились испытания новой цифровой системы связи для судов. Технология позволит мгновенно передавать сигналы бедствия и данные о чрезвычайных ситуациях.

Научно-производственное предприятие «НавМарин» провело первые ходовые испытания разработанной цифровой системы связи при бедствии (ЦССБ) на водном транспорте. Тестирование системы проходило в акватории Ладожского озера и реки Невы в районе Шлиссельбурга при участии специалистов Администрации «Волго-Балт».

Новая система кардинально меняет подход к оповещению о чрезвычайных ситуациях на воде. В отличие от традиционных методов, которые используют акустическую связь, ЦССБ автоматически передает точные координаты судна и характер происшествия (захват, пожар, посадка на мель) в цифровом формате. При этом объект отображается на карте в реальном времени. Это особенно актуально для участков водных путей, где нет мобильного покрытия или радиосвязи.

Президент НПП «НавМарин» Алексей Мигалин в разговоре с ТАСС сообщил, что внедрение системы знаменует переход к цифровизации в консервативной сфере речных перевозок, где технологии безопасности не обновлялись с середины XX века. Испытательное оборудование было установлено как на береговой станции Шлиссельбургского узла связи, так и на пассажирском теплоходе и прогулочном катере.

Разработчики подчеркивают, что система ЦССБ отвечает современным требованиям безопасности и позволит сократить время реагирования спасательных служб при чрезвычайных происшествиях на воде.