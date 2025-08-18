В России разрабатывают цифровой сервис для проверки возраста

В России разрабатывают цифровой сервис для подтверждения возраста покупателей при приобретении товаров с возрастными ограничениями, который станет альтернативой предъявлению паспорта.

Специалисты Центра биометрических технологий ведут разработку нового сервиса для подтверждения возраста граждан при покупке товаров с возрастными ограничениями. Соответствующий проект постановления правительства уже опубликован на портале нормативных актов.

Система будет использовать несколько государственных информационных ресурсов, включая Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и аутентификации. Также планируется интеграция с мессенджером Max. Это позволит гражданам подтверждать свой возраст без необходимости предъявления паспорта.

В настоящее время специалисты завершают доработку пользовательского интерфейса и проводят интеграционные тестирования. Новый сервис станет частью цифровой трансформации процессов возрастной верификации при продаже алкоголя, табачной продукции и других товаров с возрастными ограничениями, сообщает ТАСС.

