Кикшеринговые компании направят 37 млн рублей на велодорожки в Петербурге

Операторы услуг аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут перечислять взносы в бюджет Санкт-Петербурга для целевого финансирования развития велосипедной инфраструктуры города.

Между представителями Комитета по транспорту Северной столицы и операторами услуг аренды СИМ было заключено дополнительное соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает перечисление компаниями взносов в городской бюджет в течение каждого прокатного сезона. Поступившие средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, в первую очередь на расширение сети велодорожек.

Как отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Михаил Казаков, велосипеды и электросамокаты приобретают все большую популярность среди жителей и гостей города, а специально оборудованные дорожки повысят уровень безопасности для всех участников движения.

Первые взносы компании уже начали перечислять в бюджет. Общий объем финансирования на 2025 год составит порядка 37 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В соответствии с Комплексной схемой организации дорожного движения до 2039 года, планируется создание более 512 километров специальных дорожек для движения средств индивидуальной мобильности.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге усилиями специалистов СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» уже создано 48 веломаршрутов общей протяженностью свыше 154 километров.

Ранее вице-губернатор Ппетербурга Кирилл Поляков сообщил, что программа по развитию велосипедных дорожек будет реализована до 2027 года. В рамках этой программы планируется использовать средства, полученные от налогов компаний, предоставляющих услуги по аренде электросамокатов, а также штрафы, налагаемые на нарушителей правил использования электросамокатов.

Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту, подчеркнул, что расширение сети велосипедных дорожек является одним из ключевых приоритетов работы ведомства. В ближайшее время планируется создать веломаршрут протяжённостью 2,2 километра вдоль Комендантского проспекта. Этот маршрут соединит Комендантскую площадь и улицу Шаврова. Ввод маршрута в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2025 года, сообщил глава Комтранса.