Новый сквер появится около Балтийского вокзала осенью

В Санкт-Петербурге подходят к концу работы по улучшению территории, прилегающей к Балтийскому вокзалу со стороны Митрофаньевского шоссе.

Ожидается, что пространство полностью преобразится к осени текущего года, обеспечивая комфортное пребывание для горожан и пассажиров.

Как сообщает «Петербургский дневник», специалисты Комитета по благоустройству Северной столицы активно укладывают тротуарную плитку и бордюрный камень на данном участке. Уже проложены инженерные коммуникации для будущей системы уличного освещения, а также выполнены подготовительные мероприятия для установки осветительных опор.

Проект, разработанный совместно с жителями района в 2023–2024 годах, предусматривает создание современного сквера площадью 2 тысячи квадратных метров. На его территории установят 6 скамеек и 17 различных малых архитектурных форм для удобства посетителей.

Более чем 650 квадратных метров будут озеленены, включая 50 квадратных метров под цветники из многолетних растений, высадку 29 деревьев и свыше 1800 кустарников. Реализация проекта осуществляется Комитетом по благоустройству и районной администрацией в рамках программы «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга».