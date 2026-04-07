Около 95% компаний не видят отдачи от инвестиций в ИИ

Примерно 95% компаний не получают финансовой отдачи от вложений в искусственный интеллект (ИИ). Основной причиной оказалось отсутствие интеграции сотрудников в новые рабочие процессы.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru заявил, что разрыв между внедрением ИИ и обучением сотрудников работе с ним превышает двукратную величину.

По данным исследования Mercer Global Talent Trends 2026, 40% работников боятся потерять место из-за ИИ. Примерно 62% считают, что руководители недооценивают эмоциональное воздействие технологии. При этом 58% компаний не обучили персонал базовым навыкам работы с ИИ, а 29% признали, что их руководители недостаточно разбираются в технологии.

В России 36% фирм никогда не пробовали использовать ИИ для корпоративного обучения. Около 19% применяют такие инструменты регулярно, хотя 71% российских компаний уже используют ИИ в тех или иных процессах.

Эксперт выделил три причины этого разрыва. Первая причина заключается в логике отложенной отдачи. Компании ждут окупаемости от внедрения ИИ в среднем 28 месяцев. При этом 59% организаций уже сократили штат или планируют это сделать, а почти 60% заморозили найм в ожидании роста производительности.

Вторая причина связана со смещением фокуса на быстрый результат. Российские компании концентрируются на автоматизации найма, где эффект легко измерить, тогда как обучение и адаптация остаются в конце списка приоритетов. Третья причина вызвана инертностью кадровых систем, которые до сих пор оценивают время на должности, а не реальные навыки.

Игнорирование адаптации сотрудников при внедрении ИИ создает три группы рисков, добавил Якубович.

Также растет тревожность и падает вовлеченность персонала. Кроме того, меньше половины компаний приняли формальные правила управления рисками ИИ.