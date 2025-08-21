Волочкова представила новый образ для фотосессии

Анастасия Волочкова представила фотосессию в платье с прозрачным корсетом.

Балерина работала над образами для афиши своего нового спектакля вместе с фотографом Еленой Галицыной.

Во время съемки Волочкова выбрала наряд без бюстгальтера, который украшали серебристые стразы. Ее образ дополнили укладка в ретро-стиле и яркий макияж с акцентом на глазах.

Артистка отметила в социальных сетях, что долго ждала встречи с подругой из-за ее частых поездок. Волочкова давала указания по съемке, беспокоясь о своих ракурсах. Она просила подтвердить, что выглядит привлекательно, на что получила заверения в своей красоте.

Ранее Анастасия Волочкова резко раскритиковала Сочи, заявив о нежелании возвращаться в город, хотя в 2009 году баллотировалась на пост мэра. Балерина утверждала, что ее принудили участвовать в выборах, а сам город она характеризует как «криминальный колхоз» с атмосферой «совка».