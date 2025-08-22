Британцы призывают к контролю над мошеннической рекламой с дипфейками

Либерал-демократы в Великобритании потребовали ужесточения регулирования рекламы на YouTube в связи с ростом мошеннических роликов с дипфейками. Парламентарии предлагают приравнять правила для онлайн-рекламы к телевизионным стандартам.

По данным регулятора Ofcom, видеоплатформа уже превзошла телеканал ITV по размерам еженедельной аудитории и занимает ключевое место в медиапотреблении детей, при этом реклама на YouTube остается практически вне независимого контроля.

Также были зафиксированы случаи, когда в рекламных объявлениях использовались искусственно созданные голоса и образы известных личностей, например, защитника прав потребителей Мартина Льюиса. Эти объявления рекламировали схемы, связанные с криптовалютой, сообщает «ФедералПресс».

Представитель партии по вопросам культуры, медиа и спорта Макс Уилкинсон заявил, что отсутствие обязательного предварительного контроля оставляет пользователей беззащитными перед мошенничеством. Либерал-демократы требуют предоставить Ofcom право штрафовать платформы, а собранные средства направлять на поддержку жертв интернет-мошенничества.

Как отметил журналист Александр Малькевич, YouTube как частная организация вправе менять правила в одностороннем порядке, что создает конфликт интересов между платформой и национальными регуляторами. Представители компании отвергают сравнения с традиционными СМИ, подчеркивая, что действуют по собственным правилам и удаляют нарушающие их рекламные объявления.