В субботу пять самолетов не вылетят вовремя из Пулково

Пять рейсов из аэропорта Пулково столкнулись с задержками вылетов.

Согласно данным онлайн-табло, рейсы нескольких авиакомпаний из аэропорта Пулково столкнулись с задержками. Борт S7 1004 авиакомпании S7 Airlines в московский аэропорт Домодедово, запланированный на 11:55, задерживается. Новое время вылета ожидается в 13:05.

Также изменено расписание вылета в Иркутск. Рейс S7 6410, который должен был отправиться в 12:35, но задерживается до 13:40.

Были перенесены времени вылета двух рейсов в Калининград. Рейс U6 037 авиакомпании «Уральские авиалинии» задерживается до 15:45, а рейс DP 589 авиакомпании «Победа» — до 16:25.

Также стало известно о задержке рейса J2 5121 авиакомпании AZAL в Гянджу. Вылет ожидается в 21:00 вместо запланированных 20:30.