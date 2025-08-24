МЧС предупреждает о грозах и ливнях в Петербурге в воскресенье

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий в Северной столице.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 августа в городе местами ожидаются грозы и ливневые дожди.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, специалисты ведомства рекомендуют гражданам по возможности оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, а также избегать использования электроприборов во время грозы. При нахождении на открытой местности следует избегать высоких деревьев, водоемов и возвышенностей.

В случае поражения молнией в МЧС советуют оказать первую помощь: облить голову холодной водой, обернуть тело мокрым покрывалом и при необходимости сделать искусственное дыхание.